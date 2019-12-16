В Мордовии в результате ДТП погибли четыре человека

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Происшествие произошло поздним вечером 15 декабря на 27-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Тойота». Затем во вторую машину въехал автомобиль марки ВАЗ, в который, спустя несколько мгновений, врезался автомобиль марки «Рено».

От полученных телесных повреждений водитель «Фольксвагена» и три его попутчика скончались на месте ДТП. Пассажир «Тойоты» и три человека, которые находились в салоне ВАЗа, были травмированы.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту данного происшествия.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm