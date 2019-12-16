В Саранске по причине ДТП погибла женщина

В Саранске произошло ДТП, по причине которого погибла женщина.

Указанное происшествие произошло вечером 15 декабря на улице Пролетарской. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Мицубиси-Паджеро» совершил наезд на двух женщин, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных телесных повреждений одна из пострадавших скончалась на месте инцидента. Вторая женщина была доставлена в одну из больниц Саранска. О состоянии гражданки пока что нет никаких сведений.

По предварительным данным, женщина, скончавшаяся в результате ДТП, в роковой для неё вечер возвращалась из храма.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

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