В Саранске из-за короткого замыкания эвакуировали работников Музыкального театра

В Саранске по причине короткого замыкания был эвакуирован персонал Музыкального театра.

Днём 15 декабря в пожарно-спасательную службу Саранска поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, произошедшем в Музыкальном театре имени И. М. Яушева, расположенном по адресу – улица Богдана Хмельницкого.

Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что имеет место задымление внутри здания. Были эвакуированы 50 работников театра.

Очаг задымления был обнаружен в подвальном помещении. Открытого горения не происходило.

По предварительной информации, в театре произошло короткое замыкание электропроводки.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ромодановском районе в результате пожара пострадал парень.

Источник: 13.mchs.gov.ru