37-летняя жительница Саранска подозревается в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 37-летняя местная жительница, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Недавно в дежурную часть отделения полиции №3 УМВД РФ по Саранску обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что был похищен принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью более 30 тыс. рублей. Гражданка отметила, что устройство могло быть украдено по месту её работы.

Стражи порядка, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных на рабочем месте заявительницы, выяснили, что женщина случайно обронила мобильный телефон в коридоре. Это заметила 37-летняя гражданка. Последняя спрятала мобильный телефон в карман, ничего не сообщив законной владелице.

37-летняя гражданка была задержана. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении женщины.

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Источник: 13.мвд.рф