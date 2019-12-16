В Саранске разыскивается женщина, которая подозревается в краже обуви из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая подозревается в краже обуви из магазина.

Днём 2 декабря неизвестная гражданка, находясь в торговом центре, расположенном по адресу – улица Советская, похитила из одного из магазинов одну пару обуви. Стоит отметить, что ещё две пары обуви женщина честно приобрела.

Известно, что предполагаемая преступница была одета в черный полушубок с укороченными рукавами.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-90-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф