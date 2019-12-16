Жительница Мордовии получила пенсию фальшивыми деньгами

В Мордовии была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Недавно в дежурную часть отделения полиции №1 УМВД РФ по Саранску поступило оперативное сообщение от сотрудника финансового учреждения о том, что в ходе пересчета денежной выручки, поступившей в сейф-пакете, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Стражи порядка установили, что фальшивую банкноту в упомянутое учреждение принесла жительница Ичалковского района. Последняя пояснила, что данную денежную купюру она взяла у своей матери, за которой на протяжении длительного периода времени ухаживает. Также женщина рассказала о том, что фальшивая банкнота вместе с другими купюрами была получена её матерью от почтальона в качестве пенсии.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф