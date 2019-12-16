В Саранске оштрафовали мужчину, пытавшегося украсть две шоколадки из магазина

В Саранске оштрафовали мужчину, который пытался украсть из магазина две шоколадки.

Днём 9 декабря преступник, находясь в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Невского, взял с прилавка две шоколадки и попытался пронести их мимо кассы. Действия мужчины были замечены и пресечены сотрудниками торгового заведения. Последние вызвали стражей порядка.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 1 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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