В Саранске оштрафовали мужчину, пытавшегося украсть две шоколадки из магазина

В Саранске оштрафовали мужчину, который пытался украсть из магазина две шоколадки.
Днём 9 декабря преступник, находясь в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Невского, взял с прилавка две шоколадки и попытался пронести их мимо кассы. Действия мужчины были замечены и пресечены сотрудниками торгового заведения. Последние вызвали стражей порядка.
Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 1 тыс. рублей.
По информации «Известий Мордовии».
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