В Инсаре в ДТП пострадали два человека

В Инсаре произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошел в ночь на 16 декабря на улице Пугачева. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а затем врезалось в деревянную постройку.

Водитель иномарки и его 32-летний пассажир были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, по какой причине автомобилист не справился с управлением.

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Источник: info-rm.com