В одной из школ Мордовии пострадали два ребенка

В Мордовии два школьника из-за баловства получили серьезные телесные повреждения.

Несколько дней назад в одной из школ Мордовии два ученика второго класса во время игры разбили стекло в двери. Осколки посыпались на детей. Педагоги оперативно доставили мальчиков в больницу. Медики диагностировали у детей порезы рук и лица. После извлечения стекла и обработки ссадин школьники были отпущены домой.

После этого инцидента в школе строго соблюдаются меры безопасности.

По информации «Известий Мордовии».

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