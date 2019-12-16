Житель Мордовии отдал за самогон телевизор

В Старошайговском районе местный житель ради самогона вынес из дома телевизор.

Недавно житель указанного района вынес из дома телевизор, дабы обменять его на самогон. Супруга данного гражданина, пребывая в состоянии отчаяния из-за действий мужа, рассказала о случившемся главе района Геннадию Мухину.

Глава районной администрации во время рабочего совещания заявил, что нужно проводить активную работу по пресечению фактов самогоноварения на коммерческой основе. Также Геннадий Мухин отметил, что этой деятельностью должны заниматься представители общественности и сотрудники правоохранительных органов.

По информации «Известий Мордовии».

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