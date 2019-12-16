В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал 34-летний мужчина

В Чамзинском районе пострадал водитель легкового автомобиля, врезавшегося в дерево.

ДТП произошло утром 15 декабря на территории посёлка Комсомольский. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», во время движения по улице Республиканской по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в дерево.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская РБ».

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Источник: гибдд.рф