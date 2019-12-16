В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент произошел днём 14 декабря на улице Белинского. По предварительной информации, 18-летний парень, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21120, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Опель-Корса», в результате чего транспортные средства столкнулись.

44-летнему водителю иномарки и двум его пассажиркам, среди которых 35-летняя женщина и 3-летняя девочка, понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф