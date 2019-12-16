В Рузаевке неизвестный автомобилист сбил пешехода

В Рузаевке неизвестный автомобилист сбил мужчину.

Происшествие произошло вечером 13 декабря возле дома №2, расположенного по адресу – улица Энергетическая. Неизвестный гражданин, управлявший автомобилем неустановленной марки, двигаясь по указанной улице в направлении села Юрьевка, совершил наезд на 32-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

Автомобилист скрылся с места происшествия.

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Источник: гибдд.рф