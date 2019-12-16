В школах Саранска на карантин закрыли 15 классов

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 16 декабря, была обсуждена ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях

Начальник управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ в школах Саранска составляет 7,3%, а в детских садах города данный показатель равен 6,7%.

Также Оксана Шуляпова доложила, что сейчас в школах и детсадах Саранска на карантин закрыто 15 классов и 3 группы соответственно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru