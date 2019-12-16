В Саранске обсудили подготовку к переписи населения

В администрации Саранска прошло заседание, посвященное подготовке и проведению переписи населения в следующем году.

Заместитель руководителя "Мордовиястата" Николай Залогов, выступая с докладом, отметил, что качество работы переписчиков зависит от состояния адресного хозяйства населенного пункта, а также сообщил, что в адресном хозяйстве Саранска необходимо обновить 2555 номерных знаков и 185 аншлагов.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы, касающиеся информирования населения о предстоящей переписи. Директор департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами администрации Саранска Ирина Объедкина обратила внимание на то, что сотрудники управляющих компаний не должны срывать объявления о переписи, размещенные на информационных досках подъездов.

Перепись населения будет проходить в период с 1 по 31 октября следующего года.

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Источник: adm-saransk.ru