Мэр Саранска потребовал строго соблюдать меры безопасности во время новогодних мероприятий

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, которое прошло 16 декабря, обратил внимание на необходимость соблюдения мер антитеррористической и противопожарной безопасности во время проведения новогодних мероприятий.

Градоначальник заявил, что в детских садах и школах нужно отказаться от использования пиротехнических изделий во время праздничных мероприятий, а также отметил, что лица, не являющиеся работниками, воспитанниками и учениками указанных учреждений, обязательно должны проходить через металлодетекторы.

Присутствовавший на совещании сотрудники МЧС также призвал соблюдать меры безопасности.

По информации «Известий Мордовии».

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