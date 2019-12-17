В Саранске осудили гражданина Узбекистана, пытавшегося изнасиловать женщину

В Саранске суд вынес приговор в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на изнасилование 33-летней женщины.

Вечером 17 августа текущего года 33-летняя гражданка проводила время в кафе, расположенном по адресу – улица Полежаева. В данном заведении женщина познакомилась с 34-летним гражданином Узбекистана. После 23:00 гражданка пошла домой. Новоиспеченный знакомый решил проводить горожанку. По пути мужчина несколько раз предлагал женщине вступить с ним в половую связь. Получив очередной отказ, гражданин Узбекистана, применив грубую физическую силу, затащил пострадавшую в кустарник и принялся её раздевать. Женщина стала звать на помощь. Проходившие мимо мужчины, услышав крик, остановились. Преступник, испугавшись ответственности за свои действия, скрылся. Спустя несколько часов, злоумышленник был задержан стражами порядка.

Решением суда в отношении гражданина Узбекистана была избрана мера наказания в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф