Полицейские изъяли синтетические наркотики у 29-летнего жителя Ковылкино

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 29-летнего жителя Ковылкино.

В селе Куликовка стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – переулок Крупской, задержали 29-летнего жителя Ковылкино, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,38 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенные вещества на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении жителя Ковылкино было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф