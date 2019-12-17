В Саранске осудили виновника смертельного ДТП

В Саранске суд вынес приговор в отношении автомобилиста, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

31 мая нынешнего года осужденный, находясь за рулем автомобиля марки «Рено», выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл. Мотоциклиста отбросило на полосу встречного движения, где на него совершила наезд другая машина. Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы. Также мужчина был лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с гражданина моральную компенсацию в размере 5 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф