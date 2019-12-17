19-летний житель Саранска подозревается в краже денег у своей знакомой

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 19-летний безработный местный житель, который подозревается в краже денежных средств у своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что недавно 19-летний парень, не имеющий постоянного места работы, гостил у своей 33-летней знакомой, проживающей в посёлке Николаевка. Подозреваемый, следя за тем, чтобы женщина ничего не заметила, взял принадлежащий ей мобильный телефон и с помощью мобильного приложения перевел с её счета на свой денежные средства в сумме 16 тыс. рублей.

Молодой человек признал свою вину, а также заявил, что решил похитить деньги из-за финансовых трудностей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении парня.

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Источник: 13.мвд.рф