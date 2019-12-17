В Саранске прошло мероприятие под названием «Родительский контроль»

В Саранске представители родительского комитета МОУ «СОШ №16» совместно с сотрудниками ГИБДД проверили безопасные маршруты передвижения детей.

Мероприятие под названием «Родительский контроль» стартовало в районе упомянутого учебного заведения перед началом занятий. Родители дежурили возле пешеходных переходов.

Представители родительского комитета озаботились наличием у всех учащихся световозвращающих элементов. Распространялись светоотражатели во всех классах, но носят их на одежде далеко не все.

Сотрудники ГИБДД провели беседы с детьми, повторили правила перехода через проезжую часть и напомнили о необходимости ношения светоотражающих элементов на одежде.

Мероприятие «Родительский контроль» в ближайшее время пройдет и в других учебных заведениях Саранска.

Читайте также о том, что в Саранске во время зимних каникул будут проводиться культурно-массовые мероприятия для детей.

Источник: 13.мвд.рф