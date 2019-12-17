В Ельниках был задержан местный житель, который подозревается в угоне автомобиля

В Ельниках сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Полицейскими было установлено, что вечером 11 декабря 33-летний подозреваемый, поссорившись со своей супругой, вышел на улицу, где обратил внимание на автомобиль марки ВАЗ-2107, принадлежащий проживающему поблизости гражданину. Мужчина открыл дверь машины, которая, как оказалось, не была заперта, и завел транспортное средство, замкнув провода. Отъезжающий автомобиль был замечен женой законного владельца, которая незамедлительно сообщила о случившемся стражам порядка.

33-летний гражданин был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф