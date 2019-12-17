В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в угрозе убийством

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в совершении преступления.

Бояркин Владимир Васильевич 1973 года рождения, являющийся жителем Саранска, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф