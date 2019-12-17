В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у 24-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 24-летнего местного жителя.

Вечером 13 декабря возле дома, расположенного по адресу – улица Р. Люксембург, стражи порядка задержали 24-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят полимерный пакетик с синтетическими наркотиками массой 2,79 г.

Парень сообщил, что приобрел запрещенные вещества для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф