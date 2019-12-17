В Теньгушевском районе благодаря прокуратуре парень, оставшийся без попечения родителей, получил дом

В Теньгушевском районе благодаря вмешательству прокуратуры сироте был предоставлен дом.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что парень, который остался без попечения родителей в 2014 году, был поставлен на учет в качестве нуждающегося в получении жилья, но районная администрация не исполнила свои обязанности по обеспечению сироты, достигшего совершеннолетия, жильем во внеочередном порядке. По этой причине молодой человек был вынужден снимать для проживания жилое помещение.

Прокурор района обратился в Теньгушевский районный суд с исковым заявлением об обязании администрации района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

В настоящее время парень, оставшийся без попечения родителей, имеет новый благоустроенный жилой дом.

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Источник: prokrm.ru