В Торбеевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Торбеевском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали мужчина и женщина.

Указанное происшествие произошло днём 16 декабря на 17-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 45-летний водитель автомобиля марки «Лада-Приора» в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, что в итоге привело к столкновению с автомобилем марки «Шевроле-Клан», поворачивавшим налево.

63-летний мужчина, управлявший «Шевроле», и его 45-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Торбеевская МБ».

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Источник: гибдд.рф