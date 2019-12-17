В Лямбирском районе в ДТП пострадал 45-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и фургона, в результате которого пострадал 45-летний мужчина.

Вечером 16 декабря на 180-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», 45-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21074, из-за невнимательности въехал в двигавшийся в попутном направлении фургон марки ГАЗ. Спустя некоторое время, в указанные транспортные средства врезался грузовик марки «МАН».

Водитель легковушки был госпитализирован в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Торбеевском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф