В Ромодановском районе водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими

В Ромодановском районе по вине 57-летнего водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 16 декабря на 25-м километре дороги, которая соединяет Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 57-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Амарок», выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автомобилем марки «Лада-Ларгус».

48-летний водитель «Лады» и его 42-летний пассажир получили телесные повреждения.

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Источник: гибдд.рф