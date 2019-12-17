В Саранске в результате ДТП пострадала 57-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 57-летняя женщина.

ДТП произошло вечером 16 декабря на территории Ленинского района города. По предварительной информации, на улице Полежаева 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-210740, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 57-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина самостоятельно обращалась в одну из больниц Саранска за медицинской помощью.

В отношении виновника ДТП был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф