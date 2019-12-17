В Рузаевке горела крыша жилого дома

В Рузаевке произошло возгорание кровли жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 16 декабря. На улице Ставского загорелась кровля жилого дома №8. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания кровли жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru