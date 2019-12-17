В Атяшевском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Атяшевском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Пожар произошел в ночь на 17 декабря на территории села Шей-Майдан. На улице Первомайской загорелись надворные постройки и жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 90 квадратных метров.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что накануне в Рузаевке горела крыша жилого дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru