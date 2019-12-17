В Рузаевке были задержаны мужчины, подозреваемые в краже металла

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали нескольких мужчин, которые подозреваются в краже металла.

Днём 16 декабря стражи порядка получили оперативное сообщение о том, что на территории, где ранее располагалась детская поликлиника, несколько мужчин пытаются похитить металл. Прибыв по указанному очевидцами адресу, правоохранители обнаружили, что одно из окон заброшенного здания разбито, а под ним лежат подготовленные к выносу изделия из металла.

Возле расположенного неподалеку пункта приема металла стражи порядка задержали предполагаемых похитителей металлических изделий, среди которых несколько жителей Рузаевки, мужчина, проживающий в Саранске, и гражданин, приехавший в Мордовию из Башкирии.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia