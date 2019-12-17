В центре Саранска сотрудники Росгвардии задержали участника драки

В Саранске сотрудники Росгвардии остановили драку между двумя парнями.

Вечером 15 декабря сотрудники Росгвардии получили сообщение о драке во дворе жилого дома, расположенного в центральной части города. Прибыв на место инцидента, стражи порядка разняли участников потасовки.

Один из парней был госпитализирован. Медики диагностировали у гражданина перелом челюсти и множественные гематомы лица.

Второй участник драки 19-летнего возраста был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia