В Саранске была задержана женщина, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая находится в розыске.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования улицы Лихачева заметил 45-летнюю женщину, внешне схожую с приметами в ориентировке, поступившей от сотрудников полиции.

Стражи порядка остановили указанную гражданку. Выяснилось, что женщина находится в розыске по подозрению в совершении противоправных действий.

Гражданка была задержана и передана сотрудникам отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

Читайте также о том, что в центре Саранска сотрудники Росгвардии задержали участника драки.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia