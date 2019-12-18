В Мордовии с осужденными проводят сеансы арт-терапии

Психолог исправительного учреждения №2 УФСИН РФ по Мордовии проводит с осужденными сеансы арт-терапии.

В данном случае главной задачей психолога является корректирующее воздействие на личность осужденных, исправление их антисоциального и криминогенного поведения, которое привело в места лишения свободы.

Арт-терапия оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние осужденных посредством развития способности самовыражения и самопознания.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su