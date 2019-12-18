В Мордовии был задержан уроженец Рязанской области, подозреваемый в краже кошелька

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан уроженец Рязанской области, который подозревается в краже кошелька у сотрудницы финансовой организации.

16 декабря в дежурную часть ММО МВД РФ «Торбеевский» обратилась работница организации по выдаче микрозаймов. Женщина рассказала о том, что к ней пришел посетитель, который решил получить кредит, но ей пришлось отказать в предоставлении денег, вследствие чего последний схватил её за горло и принялся душить. Затем мужчина похитил кошелек с деньгами, принадлежащий пострадавшей, и скрылся в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки стражи порядка задержали предполагаемого преступника, им оказался 48-летний уроженец Рязанской области, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Мужчина не стал отрицать свою вину. Уроженец Рязанской области сообщил о том, что после кражи кошелька он некоторое время пробыл у своего приятеля, вместе с которым отбывал наказания в тюрьме, а затем решил покинуть территорию Мордовии. Изначально на машине такси мужчина доехал до Ковылкино, а затем на автомобиле другой службы такси добрался до Инсара, где и был задержан. Мужчина решил передвигаться на разных транспортных средствах с целью конспирации.

В отношении уроженца Рязанской области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф