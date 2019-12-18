В Саранске рецидивист украл золотые украшения у своей сожительницы

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в краже золотых украшений у своей сожительницы.

Недавно в полицию обратилась 36-летняя жительница Саранска, которая сообщила о том, что были украдены принадлежащие ей золотые украшения. Горожанка также заявила, что к совершению данного преступления может быть причастен её сожитель.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что кражу действительно совершил гражданский супруг заявительницы. Мужчина, у которого уже есть несколько судимостей, забрал из шкатулки сожительницы золотой браслет и серьги, а затем сдал их в ломбард. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Мужчина полностью признался в содеянном. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Мордовии был задержан уроженец Рязанской области, подозреваемый в краже кошелька.

Источник: 13.мвд.рф