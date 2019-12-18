Полицейские задержали двух жителей Саранска, подозреваемых в хранении наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух жителей Саранска.

На территории садового общества, расположенного в посёлке Озерный, стражи порядка задержали 27-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены наркотики массой 1,11 г.

В районе кольцевой развязки Саранск - Москва - Ульяновск сотрудниками правоохранительных органов был задержан 39-летний житель Саранска, в процессе личного досмотра которого был обнаружен пакетик с наркотиками массой 1,09 г.

Задержанные заявили, что они приобрели запрещенные вещества исключительно для собственного потребления.

В отношении упомянутых жителей Саранска были возбуждены уголовные дела.

Также читайте о том, что в Саранске рецидивист украл золотые украшения у своей сожительницы.

Источник: 13.мвд.рф