39-летнего жителя Рузаевки осудили за разбойное нападение на пенсионерку

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на 68-летнюю пенсионерку.

Было установлено, что 39-летний гражданин, у которого нет собственного жилья, на протяжении некоторого времени проживал у 68-летней пенсионерки, которая решила приютить его в знак благодарности за оказываемую помощь по хозяйству. В сентябре текущего года мужчина собрался похитить пенсию женщины. После того, как пенсионерка легла спать, гражданин решил украсть из её кошелька 8,3 тыс. рублей. Услышав шум, женщина проснулась. Пенсионерка попыталась забрать деньги. Преступник, угрожая применением грубой физической силы, убежал, похитив денежные средства.

В кратчайшие сроки стражи порядка задержали злоумышленника в заброшенном доме, где последний пытался спрятаться. Ранее мужчина был судим за покушение на изнасилование.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф