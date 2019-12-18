В Рузаевке водитель легковушки сбил пенсионерку

В Рузаевке 79-летняя пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля.
Указанное происшествие произошло утром 17 декабря возле дома №9, расположенного по адресу – улица Титова. По предварительной информации, 66-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-2106, во время движения задним ходом из-за невнимательности совершил наезд на 79-летнюю пенсионерку.
Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в ЧУЗ «РЖД Медицина».
В отношении автомобилиста был составлен административный материал.
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Источник: гибдд.рф