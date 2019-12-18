В Лямбирском районе в результате ДТП пострадала 42-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 42-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 17 декабря на территории посёлка Звездный. На улице Победы 41-летний водитель автомобиля марки «Шкода-Рапид», направляясь в сторону ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница» от дороги, соединяющей Саранск, Берсеневку и Пензятку, врезался в автомобиль марки «Хендай-Солярис», который двигался во встречном направлении.

42-летней пассажирке «Хендай» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф