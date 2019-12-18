В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 24-летний парень

В Зубово-Полянском районе легковой автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

ДТП произошло днём 17 декабря на 6-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну и Ширингуши. По предварительной информации, 24-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, опрокинулось, а затем врезалось в дерево.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ».

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Источник: гибдд.рф