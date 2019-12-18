В Дубенском районе по причине ДТП пострадали пять человек

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Происшествие произошло вечером 17 декабря на территории села Поводимово. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, двигаясь на высокой скорости, во время прохождения поворота потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство вылетело в кювет, а после этого опрокинулось.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров ВАЗа, среди которых мужчина 1959 года рождения, две женщины 1985 и 1992 годов рождения, а также два ребенка 2012 и 2018 годов рождения.

В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф