В Саранске водитель иномарки сбил пенсионерку

В Саранске пенсионерка попала под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 17 декабря на территории Пролетарского района города. Возле дома №14, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, 29-летний водитель автомобиля марки «Шевроле-Круз», двигаясь задним ходом, проявил невнимательность, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на 72-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4 (травмпункт). После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф