В Мордовии ДТП унесло жизнь 68-летнего мужчины

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погиб 68-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 18 декабря на одном из участков дороги, соединяющей населенные пункты Большие Манадыши и Тетюши. По предварительным данным, 43-летний житель Нижнего Новгорода, управлявший грузовиком марки ГАЗ, во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-2109, за рулем которого находился 68-летний житель Чамзинского района.

Полученные водителем легковушки телесные повреждения оказались смертельными.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm