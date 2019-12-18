Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В Саранске готовится к открытию новый детский сад на 240 мест

В Саранске готовится к открытию новый детский сад на 240 мест

В центре Саранска в скором времени откроется детский сад на 240 мест.

Новый детский сад с бассейном расположен в районе улицы Титова. 

Дошкольное учреждение включает в себя помещения для двенадцати групп, музыкальный и физкультурный залы, изостудию, компьютерный зал, помещения для дополнительного образования, медицинский и методический кабинеты, кабинет психолога, пищеблок и прачечную.

Здание детсада уже построено. Были подведены инженерные коммуникации, завершены работы по внутренней отделке и отделке фасада. В настоящее время ведется установка оборудования и мебели.

Также читайте о том, что в Саранске прошло мероприятие под названием «Родительский контроль».


Источник: adm-saransk.ru