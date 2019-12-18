Безработный житель Саранска подозревается в краже урн

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 29-летний безработный местный житель, который подозревается в краже урн.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 29-летний безработный житель Саранска в период с 7 по 11 декабря в районе улиц Волгоградской, Девятаева, Псковской и Севастопольской похитил 18 урн, которые сдал в ближайший пункт приема металла. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей. Украденные урны были изъяты.

Подозреваемый не отрицает свою вину. В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф