В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 19 декабря

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 19 декабря.

Синоптики сообщают, что 19 декабря на территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, завтра в некоторых районах Мордовии возможны порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля, в дневное время температура воздуха составит 5 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.

Автомобилистам следует строго соблюдать дистанцию до двигающейся впереди машины, не выезжать в снег или гололед, а также не совершать резких маневров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru