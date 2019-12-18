Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения в деятельности охранной организации

Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения в деятельности ООО ЧОО «Сокол».

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в указанной частной охранной организации при приеме на работу у лиц не требовались документы, подтверждающие отсутствие судимости, а также справки о том, подвергалось ли данное лицо административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Кроме того, в положении об оплате труда данной охранной организации не был соблюден установленный трудовым кодексом интервал выплаты заработной платы.

Руководителю ООО ЧОО «Сокол» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения закона были устранены, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурором района на незаконные локальные акты было принесено 2 протеста, которые были рассмотрены и удовлетворены. Указанные акты были приведены в соответствие с действующим законодательством.

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Источник: prokrm.ru