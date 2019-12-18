Житель Саранска, продававший наркотики, 9 лет проведет в тюрьме

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в сбыте наркотиков.

В конце марта нынешнего года 42-летний гражданин продал пяти лицам наркотики. Мужчина намеревался продолжать сбывать запрещенные вещества, но не довел свой преступный замысел до конца, поскольку был задержан стражами порядка.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru